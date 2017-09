El presidente Donald Trump dijo el jueves a los jóvenes indocumentados conocidos como ‘soñadores’ y protegidos de la deportación por DACA que no deben preocuparse por su estatus en los próximos seis meses, el plazo dado al Congreso para buscar una alternativa a ese plan migratorio.

“Para aquellos (DACA) que están preocupados por su estatus durante el periodo de 6 meses, no tienen nada de qué preocuparse. ¡Ninguna acción!”, comentó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about – No action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2017