El martes el presidente Donald Trump respondía preguntas sobre las razones del despido inesperado del Secretario de Estado Rex Tillerson, cuando el reportero de CNN, Kaitlan Collins, cuestionó si la razón había sido el hecho de que lo llamara “idiota”.

El mismo día, Tillerson humilló a Trump publicamente.

Conoce los antecedentes del insulto nunca negado ni afirmado por parte de Tillerson, según el medio Spin.

Según los informes, Tillerson hizo el comentario en una reunión en el Pentágono el año pasado y luego realizó una conferencia de prensa en octubre para insistir en que él piensa que el presidente es inteligente. Tillerson nunca negó explícitamente que llamara a Trump “un imbécil”.

Cuando el periodista Collins preguntó si el supuesto insulto formó parte de la salida de Tillerson, Trump insistió en que ambos se llevaban bien, pero simplemente tenían “una mentalidad diferente, un pensamiento diferente” con respecto a la diplomacia.

“Le deseo a Rex muchas cosas buenas”, dijo Trump. “Creo que va a estar muy feliz. Creo que Rex será mucho más feliz ahora, pero realmente aprecio su servicio”.

Aunque se supo que Tillerson se enteró de su despido por un tuit de Trump publicado a las 6:16 AM, en los primeros segundos de su conferencia de prensa del ex Secretario de Estado, Tillerson confirmó la declaración del subsecretario, diciendo a los periodistas reunidos: “recibí una llamada hoy del presidente de los Estados Unidos poco después del mediodía” para informarme del despido.

Tillerson se negó notablemente a agradecer a Trump durante sus comentarios. Y aparte de su vergonzosa revelación sobre su despido en la conferencia de prensa, él no hizo ninguna otra referencia a Trump.

El tuit de Trump:

“¡Despedí al secretario de Estado Rex #Tillerson porque no dejaba de decirme que las cosas que quería hacer eran “locas”! ¡Además, me llamó públicamente “idiota”! Se lo dije hombre a hombre, al decirle a un asistente que le diga que revise el tuit donde lo despedí. ¡Todos aman al #TrumpCircus!”

