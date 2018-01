¿Dónde está el presidente Donald Trump cuando más se le necesita? El hombre que en su campaña a la Casa Blanca alardeó de sus habilidades para negociar, simplemente desapareció desde que se presentó el cierre parcial de su gobierno.

Trump no ha aparecido en un solo evento público, no ha hablado con los medios de comunicación y ni siquiera ha salido de la residencia oficial en Washington en los dos días y medio que lleva la crisis presupuestaria en el Congreso. Pero lo más grave es que no ha estado en la primera línea de las negociaciones para reabrir el gobierno, acusan diferentes medios de comunicación, entre ellos NBC News.

Mientras en el Capitolio demócratas y republicanos intentan llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal, el cual se negocia a partir de una política migratoria que involucra el futuro de los jóvenes conocidos como “Dreamers” y el cumplimiento de la promesa de campaña de Trump de construir un muro en la frontera con México, el presidente simplemente se ha ausentado.

Fiel a su costumbre, sólo envía mensajes a través de su cuenta de Twitter que se limitan atacar a sus contrincantes o elogiar a quienes dicen algo positivo de su persona, pero que no ofrecen una solución ni informan a la sociedad sobre los avances de las negociaciones.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2018

“Este es el primer aniversario de mi presidencia y los demócratas querían darme un lindo regalo. #DemocratShutdown”, escribió el sábado para quejarse sobre el cierre de gobierno.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2018

“Los demócratas están mucho más preocupados con los inmigrantes ilegales que con nuestros excelentes militares o la seguridad en nuestra peligrosa frontera sur. Podrían haber hecho un trato fácil, pero decidieron jugar a la política del cierre. #WeNeedMoreRepublicansIn18 (Necesitamos más republicanos en 018) ¡para mandar en medio del desastre!”, añadió en otro comentario.

Thank you to Brad Blakeman on @FoxNews for grading year one of my presidency with an “A”-and likewise to Doug Schoen for the very good grade and statements. Working hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2018

Por lo demás, parece que el presidente ha estado ocupado viendo televisión, ya que también tuiteó: “Gracias a Brad Blakeman en @FoxNews por calificar el año uno de mi presidencia con una ‘A’, y también a Doug Schoen por la muy buena calificación y declaraciones. ¡Trabajando duro!”.

Marc Short, negociador de la Casa Blanca en el Congreso, aseguró que Trump habló por teléfono con los senadores durante el fin de semana, pero no con todos.

“El presidente ha estado involucrado. Ayer estaba hablando con el líder (Mitch) McConnell, el líder (Paul) Ryan. También habló con Kevin McCarthy…”, compartió Short en el programa “Meet the Press” de NBC, cuando el anfitrión, Chuck Todd, le hizo notar que sólo eran republicanos, a lo que Short contestó que el viernes se había reunido con el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York.

Otros medios de comunicación, como The Washington Post, sugieren que los asesores de Trump han limitado su interacción con los demócratas, temerosos de que pueda llegar a un acuerdo. “En privado, algunos de sus asesores más cercanos admiten que el presidente es un negociador errático que puede cambiar inesperadamente las negociaciones”, publicó el Post.

Por su parte, New York Times cuestionó la capacidad negociadora de Trump. “Mientras el cierre del gobierno continuaba su segundo día el domingo, una cosa era clara para ambos lados de las negociaciones: el presidente no quería o no podía articular la política de inmigración que quería, y mucho menos comprender los matices de qué implicaría, publicó el Times.