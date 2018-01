El presidente Donald Trump informó desde su cuenta de Twitter que hoy regresa a la Casa Blanca luego de mantener reuniones con el liderazgo republicano en el Congreso y su gabinete en la casa de retiro de Camp David (Maryland) durante el fin de semana, y aprovechó para dar a conocer los “temas más importantes” que discutió y que serán claves en su agenda de 2018.

La seguridad fronteriza “y el desesperadamente necesario muro” fueron los dos primeros que mencionó, seguidos del “problemas de las drogas y los opioides, la infraestructura, defensa, presupuesto, comercio y DACA”.

Leaving Camp David for the White House. Great meetings with the Cabinet and Military on many very important subjects including Border Security & the desperately needed Wall, the ever increasing Drug and Opioid Problem, Infrastructure, Military, Budget, Trade and DACA.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2018