Donald Trump inició 2018 justo de la misma manera en que cerró 2017: haciendo del Twitter su arma favorita.

Trump había escrito 46 mensajes entre el 1 de enero y el mediodía de este domingo, siendo los ataques a sus enemigos de costumbre, así como las alabanzas a su persona o a sus logros de gobierno, sus temas predilectos.

El 58.6 por ciento de sus publicaciones en la red social de los 280 caracteres, es decir 27 tuits, fueron dirigidos a sus adversarios, como lo son los medios de comunicación (a los que se refiere como “fake news” o “noticias falsas”), el líder norcoreano Kim Jong-un (“el hombre cohete”), Hillary Clinton (“la torcida”), los políticos demócratas y los países musulmanes, según un reporte de Univision.

Democrats are doing nothing for DACA – just interested in politics. DACA activists and Hispanics will go hard against Dems, will start “falling in love” with Republicans and their President! We are about RESULTS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

A ellos se sumaron Michael Wolff, autor del libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“El fuego y la furia: la Casa Blanca de Trump por dentro”), así como su exasesor Steve Bannon, quien compartió detalles de cómo ha sido su gestión para dicha publicación, que pusieron iracundo al mandatario.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

Sin duda, el tuit más polémico al respecto fue el que emitió el pasado 3 de enero, cuando advirtió a Jong-un: “Yo también tengo un botón nuclear y es mucho más grande y poderoso que el suyo”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018

Otros 14 comentarios, equivalentes al 30.4% de sus publicaciones, celebran su desempeño como presidente, entre los que su halago favorito es la recuperación del mercado de valores.

Stock Market had another good day but, now that the Tax Cut Bill has passed, we have tremendous upward potential. Dow just short of 25,000, a number that few thought would be possible this soon into my administration. Also, unemployment went down to 4.1%. Only getting better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2018

Sin embargo, el tuit que más polémica generó, junto al del “botón nuclear”, fue el de este sábado, en el que se calificó como un “genio” por haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos en su primer intento.

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

Ninguno de esos 47 tuits, sin embargo, fue utilizado para hacer un anuncio oficial o para brindar información presidencial, aun cuando el propio Trump ha dicho en el pasado que sus publicaciones en esta red social es su vía para comunicarse con la población.