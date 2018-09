El presidente Donald Trump deberá contestar por escrito y bajo juramento a las preguntas en el proceso por difamación abierto por Summer Zervos, quien demandó al mandatario en enero de 2017, informaron medios locales.

La medida responde a un acuerdo alcanzado entre ambas partes, el cual fue presentado esta semana ante el tribunal de Nueva York, encargado del proceso judicial, según The Washington Post.

La legislación del estado de Nueva York exige que este tipo de testimonio, aunque sea por escrito, se produzca bajo juramento, por lo que, en caso de mentir, se puede caer en perjurio.

El caso se remonta a octubre de 2016, cuando Zervos, exconcursante de la quinta temporada del popular programa televisivo “The Apprentice”, presentado por Trump hace años, aseguró en plena campaña electoral que el ahora presidente había abusado sexualmente de ella.

Trump attnys cut deal to answer #SummerZervos questions in writing. Is case a major issue? Not at this point but the reluctance to speak for himself is notable. Also reflects his legal team worries about his ability to speak the truth?

— Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) September 9, 2018