Un conocido conductor de televisión señaló que el presidente Donald Trump “está dañando el sueño de Estados Unidos” más que cualquier ataque terrorista.

Joe Scarborough, anfitrión del programa “Morning Joe” en MSNBC, escribió una columna con motivo del 17 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en la cual criticó al mandatario y pidió a los estadounidenses reflexionar sobre su voto en las elecciones intermedias de noviembre próximo.

“La pregunta para los votantes este otoño es si su país irá más allá de este problemático capítulo de la historia o si continuarán apoyando a un político que ha hecho más daño al sueño de Estados Unidos de lo que cualquier adversario extranjero podría”, sentenció Scarborough en su columna en The Washington Post.

My Latest—> Trump is damaging the dream of America more than any terrorist attack ever could. https://t.co/DEnYurEFmW

En su colaboración Scarborough, quien fue uno de los principales partidarios de Trump durante su campaña a la presidencia, también crítica a los expresidentes George W. Bush y Barack Obama, pero es particularmente mordaz con el actual mandatario.

“Dieciséis años de errores estratégicos han sido seguidos por los movimientos maníacos de un hombre que ha atacado las alianzas vitales de Estados Unidos, proporcionado comodidad a las potencias extranjeras hostiles, atacado nuestras comunidades de inteligencia y militares, y prestado oídos compasivos a los neonazis y los supremacistas blancos de todo el mundo”, sostuvo Scarborough.

“Para aquellos de nosotros que aún creemos que los extremistas islámicos odian a Estados Unidos debido a las libertades que garantizamos a todas las personas, la amenaza más grave que Trump representa para nuestra seguridad nacional es el daño que se hace diariamente a la imagen de Estados Unidos”, agregó el periodista.

El texto de Scarborough, quien durante mucho tiempo fue visto como un incondicional de Trump, provocó una serie de reacciones, incluidos los reclamos de ultraconservadores y simpatizantes del presidente.

“Justo cuando crees que hay líneas de decencia que no se cruzarán, gente de los medios de comunicación que tiene problemas con Trump, como Scarborough, demuestran que harán cualquier cosa para intentar derribar al presidente”, dijo el estratega conservador Chris Barron a Fox News.

Usuarios de redes sociales respondieron a Scarborough llamándolo “enfermo”, “sin clase” e “insensible”, entre otros calificativos, por valerse de una tragedia que costó casi 3,000 vidas para criticar a Trump; sin embargo, el periodista también tuvo una respuesta.

On September 11th, I’ll read the column again and think about whether I could have said the same thing in a way less offensive to Trump supporters on September 11th.

— Joe Scarborough (@JoeNBC) September 11, 2018