El presidente Donald Trump reaccionó a la acusación del fiscal especial Robert Mueller, quien en la víspera señaló que 12 oficiales de la inteligencia militar rusa hackearon al equipo de campaña de la candidata presidencial Hillary Clinton y al Partido Demócrata.

Tras hacerse pública la acusación de Mueller, en la cual se sostiene que los funcionarios rusos filtraron decenas de miles de comunicaciones privadas dentro de un plan de gran envergadura del Kremlin para intervenir en las elecciones estadounidenses de 2016, Trump cuestionó por qué el expresidente Barack Obama no tomó acciones al respecto.

“Las historias que escucharon ayer sobre los 12 rusos tuvieron lugar durante la administración Obama, no la administración Trump”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, previo a su encuentro del próximo lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?

