El presidente Donald Trump criticó al Departamento de Justicia por no presionar a la Corte Suprema para que se involucrara en un caso de las licencias de conducir que se decidió en favor de los ‘dreamers’.

En un tuit publicado esta mañana, Trump dijo que estaba de acuerdo con el comentarista Lou Dobbs, de la cadena Fox News, que criticó la inacción del departamento a cargo de Jeff Sessions en un segmento de su show nocturno, destacó el Washington Post.

Department of Justice should have urged the Supreme Court to at least hear the Drivers License case on illegal immigrants in Arizona. I agree with @LouDobbs. Should have sought review.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018