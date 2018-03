Trump continúa con cambios en su gabinete y sustituirá a H.R. McMaster como asesor de seguridad nacional

La inestabilidad y los cambios en el gabinete de Donald Trump parecen no tener fin, luego de que se filtrara que el presidente de Estados Unidos prescindirá de H.R. McMaster como su asesor de seguridad nacional.

Trump ya analiza al posible reemplazante de McMaster, con quien nunca se entendió bien, pero está dispuesto a tomarse tiempo para ejecutar el movimiento porque quiere asegurarse de que el general del Ejército no sea humillado y de que haya un sucesor fuerte, de acuerdo con revelaciones que cinco personas con conocimiento de los planes hicieron a The Washington Post.

“Acabo de hablar con @POTUS (cuenta del presidente de Estados Unidos) y el General H.R. McMaster. Contrariamente a los informes, tienen una buena relación de trabajo y no hay cambios en el NSC (Comité de Seguridad Nacional)”, escribió Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, para negar el reporte del Post.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster – contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.

Sin embargo, horas antes Trump señaló ante periodistas que era probable que hubiera más movimientos de personal en su gabinete. “Siempre habrá cambios. Y creo que quieren ver el cambio. También quiero ver ideas diferentes”, declaró.

The Washington Post indicó que antes de su reporte un vocero de la Casa Blanca verificó con varios altos funcionarios y no negaron que el presidente había tomado una decisión sobre McMaster. Incluso el jefe de gabinete, John F. Kelly, también le habría dado la noticia al personal de la Casa Blanca en días recientes.

Trump le habría dicho a Kelly que quería sacar a McMaster y le pidió ayuda para sopesar las opciones de reemplazo, según dos personas familiarizadas con sus conversaciones. El presidente se ha quejado de que McMaster es demasiado rígido y de que sus informes toman demasiado tiempo y parecen irrelevantes.

Incluso el mandatario le recriminó públicamente en Twitter el mes pasado por haber dicho que la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 era “incontrovertible”.

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018