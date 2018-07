Trump considera revocar credenciales de seguridad a ex funcionarios de inteligencia que lo han criticado

El presidente Donald Trump considera la posibilidad de revocarle la autorización de seguridad a seis ex funcionarios que trabajaron bajo la presidencia de Barack Obama y que ahora critican a Trump, anunció el lunes la Casa Blanca, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificando de inadecuados sus comentarios públicos sobre la actual investigación sobre Rusia.

La lista de antiguos funcionarios bajo consideración incluye al ex director de la CIA John Brennan, el ex director de Inteligencia Nacional James Clapper, el ex director del FBI James Comey, la ex asesora de seguridad nacional Susan Rice, el ex director adjunto del FBI Andrew McCabe y el ex director de la Agencia de Seguridad Nacional Michael Hayden.”Han politizado y en algunos casos monetizado su servicio público”, dijo Sanders durante una conferencia de prensa.

“El hecho de que las personas con autorizaciones de seguridad estén haciendo estos cargos infundados proporciona una legitimidad inapropiada a las acusaciones sin pruebas”, agregó Sanders.

Según CNN, “los ex funcionarios de inteligencia suelen mantener autorizaciones de seguridad de alto nivel después de dejar sus puestos; en algunos casos, brindan asesoría a funcionarios actuales durante los períodos de rotación.

Luego de la cumbre de la semana pasada con Putin, Trump fue ampliamente criticado por demócratas y republicanos por parecer demasiado acogedor con el líder ruso y por no enfrentarlo más agresivamente por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.