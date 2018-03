El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que despidió al subdirector del FBI, Andrew McCabe, un objetivo habitual del enojo y las críticas del presidente Donald Trump, apenas dos días antes de la fecha en que se jubilaría. McCabe criticó la decisión de inmediato y sugirió que formaba parte de la “guerra contra el FBI” del gobierno de Trump.

El cese se produjo por recomendación de funcionarios de disciplina del FBI y se produce antes de un informe del inspector general, que se espera que concluya que McCabe autorizó la entrega de información a medios de comunicación y no fue franco con la oficina de supervisión mientras revisaba la manera en que la agencia manejó la investigación de los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

“El FBI espera que todos sus empleados se adhieran a los más altos estándares de honestidad, integridad y responsabilidad”, dijo Sessions en un comunicado.

Inmediatamente después del anuncio del fiscal general, McCabe emitió un comunicado en el que dijo que su credibilidad había sido atacada como “parte de un esfuerzo más amplio no solo para calumniarme a mí personalmente”, sino también al FBI y a la policía.

“Esto forma parte de la guerra en marcha de este gobierno contra el FBI y contra los esfuerzos de la investigación del fiscal especial, que continúa hasta hoy”, agregó refiriéndose a la pesquisa abierta por Robert Mueller sobre la posible coordinación entre Rusia y el equipo de campaña de Trump. “Su persistencia en esta campaña solo destaca la importancia del trabajo del fiscal especial”.

McCabe afirmó además que fue señalado por el “papel que desempeñé, las acciones que tomé y los eventos de los que fui testigo tras el despido de James Comey”. Muller investiga si las acciones de Trump, incluyendo el cese de Comey como director del FBI el pasado mayo, constituyen un delito de obstrucción a la justicia. McCabe, un confidente cercano a Comey, podría ser un testigo importante.

Según el ya exsubdirector del FBI, la publicación de las conclusiones en su contra se aceleró luego de informar a funcionarios del Congreso de que podría corroborar el relato de su antiguo jefe sobre sus conversaciones con el presidente.

A pesar de que McCabe pasó más de 20 años en el FBI y había desempeñado importantes papeles en algunas de sus investigaciones más recientes, Trump lo criticó repetidas veces y afirmó que era un emblema del liderazgo de la agencia que, según el mandatario, actúa en forma parcial contra su gobierno.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI – A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018