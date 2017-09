El presidente Donald Trump afirmó el martes que el senador Luther Strange “iba muy bien” en las urnas de Alabama gracias a su respaldo, informó el medio Huffington Post.

Pero cuando Strange perdió por un margen de casi 10 puntos frente a Roy Moore en las primarias republicanas celebradas la noche del martes, el presidente borró ese y otros dos mensajes de apoyo al candidato.

Trump is erasing his support of Luther after his loss tonight https://t.co/ee9r7FbOvh pic.twitter.com/GsyrPo8tJC — Jon Passantino (@passantino) September 27, 2017



ProPublica’s Politwoops, un sitio que rastrea los tuits de políticos que son eliminados, registró una copia de ellos.

La eliminación de tuits y otros mensajes del presidente forman parte de la demanda en curso interpuesta por la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, por sus siglas en inglés), que asegura que lo ocurrido se trata de una violación a la Ley de Archivos Presidenciales o Presidential Records Act.

“El pueblo estadounidense no solo merece estar al tanto de lo que hace su gobierno, sino que es una ley”, explicó en un comunicado difundido en junio el director ejecutivo de la CREW, Noah Bookbinder.

“Al borrar esa información, la Casa Blanca está destruyendo registros históricos importantes”.

Con información del medio Huffington Post