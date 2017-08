Trump aterriza en Arizona, inmigración y Arpaio serán temas claves en su visita (VIDEO)

El presidente estadounidense Donald Trump aterrizó el martes 22 de agosto en la base del Cuerpo de Infantería de Marina en Yuma, Arizona, en la frontera con México, donde inspeccionará el dron Predator que se usa para patrullar la región antes de dirigirse a un mitin en Phoenix, en el que se espera que continúe con su retórica antiinmigrante y anuncie un perdón para el exalguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio.

Arpaio fue declarado culpable de desacato a la corte recientemente y Trump planteó la posibilidad del indulto en una reciente entrevista con Fox News, aunque la jefa de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el martes a un grupo de reporteros que viajaban en el avión presidencial, el Air Force One, que el mandatario no perdonaría a Arpaio en Arizona, según informó NPR y otros medios de comunicación.

White House Press Secretary Sarah Sanders told reporters on Air Force One that there will be no pardon of former sheriff Joe Arpaio today.

— NPR (@NPR) August 22, 2017