El presidente Donald Trump intensificó sus ataques contra Jeff Sessions al afirmar: “no tengo fiscal general”.

En una entrevista transmitida por Hill.TV, Trump dijo que está “muy triste por Jeff Sessions”, a quien constantemente ha criticado por retirarse de la investigación sobre la intervención rusa en la campaña de 2016

“Fue el primer senador que me apoyó. Y quería ser el fiscal general y yo no lo veía”, dijo Trump en una entrevista en la Oficina Oval. “Y luego pasó por el proceso de nominación y lo hizo muy mal”.

“Estaba confundido y la gente que trabajaban con él desde hacía mucho en el Senado, no lo trataban bien, daba respuestas muy confusas”, agregó el presidente.

El mandatario suavizó su postura un poco cuando habló con la prensa en el jardín de la Casa Blanca horas después que se transmitiera la entrevista. “Estoy decepcionado del fiscal general por varios motivos, pero tenemos un fiscal general”, se retractó.

"I'm disappointed in the attorney general for numerous reasons," Pres. Trump tells @jonkarl, after referring to Attorney General Jeff Sessions as "mixed up and confused" in an earlier interview. https://t.co/z6InkPe5yQ pic.twitter.com/CDR5s8SgvE

— ABC News (@ABC) September 19, 2018