El presidente Donald Trump dijo el miércoles en conferencia a jefes de la policía que su equipo trabajará con ellos para tajar el flujo de drogas al país y frenar la violencia de pandillas, según DailyMail.

En la reunión celebrada en Wahsington, DC Trump citó su polémico muro con México como primer y prometió “un nuevo comienzo” en la relación del Estado con los agentes del orden, informa el medio.

El presidente les recordó que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, “se encargará de construir el muro. Será un muro real y muchas cosas sucederán – cosas positivas para ustedes y para sus comunidades y estados, crean me. El diseño del muro ya está en curso; muchos dijeron: ‘Oh no, Trump bromea acerca del muro’, pero no estaba bromeando – yo no bromeo”, recordó a los agentes de policía. “No, yo no bromeo con ese tipo de cosas, se los aseguro”, agregó.

El presidente aseguró que el muro se construirá y que será “un grandioso muro”. “¿No creen que los muros funcionen?, Sí funcionan; si no pregúntenle al Gobierno de Israel; funcionan cuando se hacen bien”, destacó Trump para sustentar su decisión.

“Ahora tienen a un buen amigo en la Casa Blanca… Yo estoy con ustedes, con nuestros policías y alguaciles”.

El mandatario citó a Chicago como ejemplo de la crisis que atraviesan otras importantes ciudades del país por causa de la delincuencia, informa Daily Mail.

“¿Qué ocurre en Chicago?”, preguntó. “No podemos permitir que esto continúe; la situación nos ha costado numerosas vidas jóvenes y sin embargo volvemos a reincidir.”

Con información del medio Daily Mail.