El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “no ha renunciado a nada” en las negociaciones con Corea del Norte y afirmó que en Pyongyang se ha “aceptado la desnuclearización” durante el diálogo bilateral.

“(En las negociaciones con Corea del Norte) no hemos renunciado a nada y (ellos) han aceptado la desnuclearización (¡genial para el mundo!), el cierre del sitio (de pruebas nucleares) y no más pruebas!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

El viernes, el régimen que lidera Kim Jong-un anunció el cese de las pruebas nucleares y de misiles, efectivo desde este sábado, aunque no hizo mención específica al proceso de desnuclearización, uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense.

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2018