Trump arremete de nuevo contra Mueller aunque la Casa Blanca niega su despido.

El presidente Donald Trump volvió hoy a arremeter contra el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, después de que la Casa Blanca haya asegurado que el mandatario no piensa cesarle de su puesto.

A través de su cuenta de Twitter, el Trump citó a un profesor de derecho de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz, quien, según él, está en contra de la elección de Mueller como investigador independiente al frente del caso.

…there was no probable cause for believing that there was any crime, collusion or otherwise, or obstruction of justice!” So stated by Harvard Law Professor Alan Dershowitz.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018