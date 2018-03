Donald Trump arremetió contra la investigación sobre la trama rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que está en negociaciones para interrogar al mandatario con el fin de dilucidar su posible papel en la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016.

Trump atacó al equipo encabezado por Mueller un día después de que su abogado personal, John Dowd, pidiera el fin de esa investigación al considerar que fue “manufacturada” por los exdirigentes del FBI por motivos políticos.

“¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la Corrupta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata… ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN (con Rusia)!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added…does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

El mandatario omitió que el propio Mueller es republicano y que fue nominado en 2001 como director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un presidente de ese partido, George W. Bush.

Para Trump, repetir en Twitter que su campaña no conspiró con Rusia es casi el pan de cada día, pero nunca había mencionado directamente a Mueller en sus tuits hasta la tarde de este sábado, según revela una búsqueda en un archivo público de sus mensajes en esa red social.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

“La investigación de Mueller nunca debería haber empezado, porque no hubo conspiración y no hubo crimen. Se basó en actividades fraudulentas y en un falso dossier financiado por la Corrupta Hillary (Clinton)”, tuiteó Trump la víspera.

Esas dos menciones al fiscal especial, que actúa de forma independiente bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, revelan su impaciencia respecto a la investigación rusa, con la que hasta ahora había asegurado que estaba dispuesto a cooperar.

El equipo de Mueller lleva más de dos meses negociando con los abogados de Trump para interrogar al presidente y este ha asegurado que está dispuesto a testificar.

Pero la Casa Blanca está deseosa de cerrar cuando antes el capítulo de Rusia y los abogados de Trump quieren exigir a Mueller que fije una fecha para poner fin a la investigación, en concreto unos 60 días después del interrogatorio al presidente, según informó el diario The Wall Street Journal.

Trump se siente respaldado por la decisión de los republicanos que lideran el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que hace una semana pusieron fin a su propia investigación al asegurar que no habían hallado ningún tipo de coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin.

El abogado de Trump pidió este sábado que el “número dos” del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, cierre la investigación de Mueller por considerar que fue “manufacturada” por el exdirector del FBI, James Comey, despedido por el mandatario en mayo pasado, y el exsubdirector de esa agencia, Andrew McCabe, quien fue despedido el sábado a dos días de su previsto retiro, tras acusarle de haber hecho “una filtración no autorizada a un medio de comunicación”.

Los mensajes de Trump sobre la investigación de Mueller alarmaron a varios miembros del Congreso, entre ellos el congresista demócrata Mark Warner, quien pidió a “todos” los legisladores, de ambos partidos, “defender al fiscal especial, ahora mismo”.

Every member of Congress, Republican and Democrat, needs to speak up in defense of the Special Counsel. Now. https://t.co/bg9pVtkdOv — Mark Warner (@MarkWarner) March 17, 2018

“Nuestros colegas republicanos, en particular el liderazgo, tienen una obligación con nuestro país de dejar claro ahora mismo que despedir a Mueller es una línea roja para nuestra democracia, que no debe cruzarse”, sostuvo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

.@realDonaldTrump is floating trial balloons about derailing the Mueller investigation. Our GOP colleagues, particularly the leadership, have an obligation to our country to stand up now and make it clear that firing Mueller is a red line for our democracy that cannot be crossed. — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 18, 2018

El senador republicano, Lindsay Graham, manifestó a la cadena CNN que, si Trump intentara despedir a Mueller, “ese sería el principio del final de su presidencia, porque este país respeta la ley”.

.@TGowdySC on President Trump's lawyer John Dowd calling for shutting down the Mueller Investigation: “When you are innocent…act like it.” pic.twitter.com/3arYqBFlRE — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) March 18, 2018

Otro congresista republicano, Trey Gowdy, recomendó a Trump que si es “inocente, actúe como tal”, en lugar de atacar a Mueller. “Si no has hecho nada mal, deberías querer que la investigación sea lo más completa posible”, afirmó Gowdy a la cadena Fox News.