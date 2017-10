Trump arremete contra el comité del Senado que investiga la trama rusa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra el Comité de Inteligencia del Senado que investiga la trama rusa y pidió a ese organismo que evalúe las “noticias falsas” que, a su juicio, difunden los medios de comunicación estadounidenses.

“¿Por qué el Comité de Inteligencia del Senado no está investigando las noticias falsas de los medios en NUESTRO país para ver por qué muchas de nuestras noticias son inventadas? ¡FALSO!”, dijo Trump en la red social Twitter.

Why Isn’t the Senate Intel Committee looking into the Fake News Networks in OUR country to see why so much of our news is just made up-FAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2017