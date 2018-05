El presidente Donald Trump aprovechó un error de activistas liberales, que tuitearon fotos de “niños” en jaulas en la frontera con México y dijeron que eran parte de la política del gobierno actual de separar a los menores inmigrantes de sus padres.

Las fotos en cuestión, sin embargo, fueron tomadas por The Associated Press en 2014, cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca. El pie de foto se refiere a niños que cruzaron la frontera sin la compañía de adultos.

“Los demócratas tuitearon por error fotos del 2014 del periodo de Obama que mostraban a niños de la Frontera en jaulas de acero. Ellos pensaron que eran fotos recientes para hacernos lucir mal, pero les salió el tiro por la culata. Los demócratas deben aceptar que el Muro y la nueva Protección Fronteriza son buenas para el país… Ley Bipartidista”, tuiteó Trump en respuesta.

Democrats mistakenly tweet 2014 pictures from Obama’s term showing children from the Border in steel cages. They thought it was recent pictures in order to make us look bad, but backfires. Dems must agree to Wall and new Border Protection for good of country…Bipartisan Bill!

El debate sobre inmigración se ha vuelto candente en meses recientes, con revelaciones acerca de niños que cruzan la frontera desde México con sus padres y que están siendo separados de éstos. Las autoridades estadounidenses dicen que unos 700 niños han sido separados de esa forma desde octubre.

Funcionarios estadounidenses dicen que están siguiendo la ley. Pero se espera que el número de menores separados se dispare una vez entre en vigor la nueva política de Trump de “tolerancia cero”. Esa política, adoptada por el fiscal general, Jeff Sessions, presentaría cargos penales contra personas sin historial delictivo. Y bajo las normas estadounidenses, si los padres son encarcelados, son separados de sus hijos.

“Los padres están sujetos a enjuiciamiento, mientras que los niños no pueden serlo”, dijo Sessions a principios de este mes. “Entonces, si cumplimos con nuestro deber y procesamos esos casos, los niños inevitablemente podrían estar en condiciones diferentes durante un periodo de tiempo”.

Las fotografías fueron tomadas en un centro administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Nogales, Arizona. Una de ellas muestra a dos mujeres detenidas no identificadas durmiendo en una celda. Las imágenes acompañaron un artículo de 2014 titulado “Primera ojeada: centro de detención inundado por niños inmigrantes” en The Arizona Republic.

Jon Favreau, exescritor de discursos de Obama, publicó la foto en un tuit ahora borrado en el que escribió: “Esto está sucediendo ahora, y el único debate que importa es cómo obligamos a nuestro gobierno a que estos niños vuelvan a sus familias lo más rápido y humanamente posible”.

Otros activistas liberales también se vincularon con la historia del Arizona Republic usando el hashtag “WhereAreOurChildren” (“DóndeEstánNuestrosNiños”), que surgió del testimonio en abril de un funcionario federal de que el gobierno estadounidense había perdido la pista de casi 1,500 menores no acompañados que colocó con patrocinadores adultos en el país.

These awful pictures are from 2014, when the government's challenge was reconnecting unaccompanied minors who showed up at the border with family or a safe sponsor.

Today, in 2018, the government is CREATING unaccompanied minors by tearing them away from family at the border. https://t.co/Jgbbnq0djq

— Jon Favreau (@jonfavs) May 27, 2018