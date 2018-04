El presidente Donald Trump elogió el jueves al gobierno mexicano por lo que a su juicio fue desmantelar una caravana de migrantes centroamericanos y evitar una “escena gigantesca” en la frontera de México con Estados Unidos.

En un tuit matutino, el mandatario aplaudió las “fuertes leyes de inmigración de México y su disposición a usarlas”.

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2018