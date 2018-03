El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó el registro de su eslogan de campaña para las elecciones de 2020: “¡Mantengamos a Estados Unidos grande!”, una continuación de su “¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!”, empleado en la contienda electoral que lo llevó a ganar la Presidencia en 2016.

“No podemos decir ‘Make America Great Again’ porque ya lo hice”, alardeó Trump sobre su eslogan previo, el cual se hizo famoso en gorras rojas y blancas, letreros y discursos durante los últimos dos años.

“Nuestro nuevo eslogan cuando comencemos a competir, ¿pueden creerlo?, dentro de dos años va a ser ‘Keep America great!’”, sentenció Trump entre vítores, reportó The Hill.

Trump hizo el anuncio de su nuevo lema en Pensilvania, mientras hablaba en una manifestación en apoyo a la reelección del congresista republicano Rick Saccone. Antes, el mes pasado, había nombrado a su exasesor digital, Brad Parscale, como su director de campaña para buscar la reelección presidencial.

Epic crowd in Moon Township, Pennsylvania tonight. Thank you! Get out on Tuesday and VOTE for Rick @Saccone4PA18. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/ckbCOsDQ2l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de marzo de 2018