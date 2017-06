Trump anuncia a nominado para ocupar la dirección del FBI

El presidente Donald Trump anunció la mañana de este miércoles la nominación de Christopher A. Wray para ocupar la dirección del Buró Federal de Investigaciones (FBI), luego de que el mes pasado despidiera a James Comey, quien ocupaba el cargo y cuya salida desató una andanada de controversia debido a las potenciales razones de la decisión presidencial, entre ellas, la investigación que el organismo lleva adelante sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales.

Trump consideró a Gray, que se desempeñaba como funcionario del Departamento de Justicia y como abogado del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, como “un hombre de credenciales impecables”.

El anuncio de Trump se produce un día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado de Comey.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2017