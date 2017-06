Trump ante decisión sobre veto migratorio: Van en contra en tiempos tan peligrosos

El presidente Donald Trump reaccionó esta mañana desde su cuenta de Twitter a la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ayer decidió mantener la prohibición del veto migratorio firmado por el gobernante, afirmando que, “como se predecía”, fueron en contra en momentos tan peligrosos en la historia de Estados Unidos.

Well, as predicted, the 9th Circuit did it again – Ruled against the TRAVEL BAN at such a dangerous time in the history of our country. S.C.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2017