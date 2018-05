Trump amenaza a líder norcoreano con “aniquilación” si no logran un acuerdo

Donald Trump amenazó al líder norcoreano, Kim Jong-un, con la “aniquilación” si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar al país asiático.

Trump, que tiene programada una cumbre con Kim en breve, dio dos opciones al líder norcoreano: si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en el poder, pero si no lo hace, sufrirá el mismo destino que el líder libio, Muamar al Gadafi, quien murió en 2011 tras ser derrocado con ayuda de la OTAN.

“Si miran al modelo con Gadafi, eso fue una aniquilación total. Intervinimos para derrotarle. Ese modelo tendría lugar (en Corea del Norte) si no llegamos a un acuerdo, muy probablemente”, advirtió Trump en declaraciones a periodistas, al reunirse en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

President @realDonaldTrump on North Korea summit: "The best thing [Kim Jong Un] could ever do is make a deal." https://t.co/J2wXGJWNNP pic.twitter.com/xaD6QI7NrI

— Fox News (@FoxNews) May 17, 2018