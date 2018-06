El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó la labor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al tiempo que arremetió contra los demócratas que proponen eliminar dicha agencia federal.

En dos mensajes vía Twitter, Trump destacó el trabajo de los oficiales de ICE “para mantenernos seguros” e ironizó al sugerir que “la izquierda radical demócrata” empezaría por erradicar ICE y después al resto de los cuerpos policiacos.

“Los demócratas están haciendo un gran esfuerzo para abolir ICE, uno de los grupos de hombres y mujeres más inteligentes, más duros y con más espíritu de la ley que he visto. He observado a ICE liberar ciudades del asimiento de la MS-13 y limpiar las situaciones más difíciles. ¡Son geniales!”, escribió el mandatario en su primer tuit.

The Democrats are making a strong push to abolish ICE, one of the smartest, toughest and most spirited law enforcement groups of men and women that I have ever seen. I have watched ICE liberate towns from the grasp of MS-13 & clean out the toughest of situations. They are great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

Los mensajes de Trump llegan luego que varios demócratas prominentes que sopesan postularse para la candidatura a la Casa Blanca en 2020 buscaron esta semana reforzar su imagen progresista con llamados para que se efectúen grandes cambios en materia de inmigración, entre los que algunos propusieron la desaparición inmediata de ICE.

“A los grandiosos y valientes hombres y mujeres de ICE, no se preocupen ni pierdan su espíritu. Están haciendo un trabajo fantástico para mantenernos seguros mediante la erradicación de los peores elementos delictivos. ¡Muy valiente! La izquierda radical demócrata los quiere fuera. Luego será toda la policía. ¡Cero oportunidad, nunca sucederá!”, añadió Trump en una segunda publicación.

To the great and brave men and women of ICE, do not worry or lose your spirit. You are doing a fantastic job of keeping us safe by eradicating the worst criminal elements. So brave! The radical left Dems want you out. Next it will be all police. Zero chance, It will never happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

Entre las expresiones demócratas que condenaron el papel de ICE en la política inmigratoria estadounidense se encuentra la de la senadora Kirsten Gillibrand, de Nueva York, quien dijo que la agencia se ha “convertido en una fuerza deportadora”.

“Hay que deshacernos de él, comenzar de nuevo, rediseñarlo y construir algo que en verdad funcione”, señaló Gillibrand a CNN.

I believe we need to protect families who need help, and ICE isn’t doing that. It has become a deportation force. We need to separate immigration issues from criminal justice. We need to abolish ICE, start over and build something that actually works. https://t.co/JtSN68k4Fd — Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) June 29, 2018

La postura de Gillibrand es similar a la expuesta por la también senadora Kamala Harris, de California, quien en entrevistas con diversos medios señaló que el gobierno “quizá” o “probablemente” debería “partir de cero” en cuanto a una agencia de inmigración.

El senador Bernie Sanders, de Vermont, quien buscó la candidatura presidencial demócrata en 2016 y que sopesa hacerlo de nuevo, no sugirió el desmantelamiento de ICE a diferencia de varios de sus colegas. Sin embargo, destacó que se opuso a la ley de 2002 que allanó el camino para que la agencia reemplazara al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

ICE, parte del Departamento de Seguridad Nacional, está a cargo de hacer valer centenares de estatutos federales de inmigración. La controversia sobre el futuro de la agencia coincide con la indignación generalizada de las últimas semanas después que el gobierno de Trump separó a más de 2,000 niños inmigrantes de sus padres. Numerosas marchas están previstas para hoy en el país en protesta contra esa política, a la que Trump ya dio marcha atrás.

Muchos activistas anti-Trump, que impulsaron en Twitter el hashtag #abolishICE (#suprimanalICE), elogiaron las posturas de Gillibrand, Harris y otros.

Con información de The Associated Press