Trump afirma que “solo una cosa funcionará” con Corea del Norte

El presidente Donald Trump afirmó que “solo una cosa funcionará” para hacer frente a las amenazas de Corea del Norte, al insistir en que, a su juicio, años de diálogo con el régimen de Pyongyang no han servido de nada.

“Presidentes y sus administraciones han estado hablando con Corea del Norte durante 25 años, los acuerdos realizados y las cantidades masivas de dinero pagado no han funcionado”, comentó Trump en su cuenta de Twitter.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid……

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de octubre de 2017