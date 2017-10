Trump advierte que utilizará “el poder de la pluma” para ofrecer “rápido” una ley de salud

El presidente Donald Trump aseguró que utilizará el “poder de la pluma” para ofrecer una ley de salud “rápido”, en una nueva arremetida contra el Congreso, del que señaló ha sido incapaz de llegar a un acuerdo de ley en dicha materia.

“Dado que el Congreso no puede actuar en conjunto en la ley de salud, voy a estar usando el poder de la pluma para dar una gran ley de salud a muchas personas – RÁPIDO”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Since Congress can't get its act together on HealthCare, I will be using the power of the pen to give great HealthCare to many people – FAST

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de octubre de 2017