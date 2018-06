El presidente Donald Trump criticó a activistas proinmigrantes que en los últimos días han protestado en las afueras de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por política de separación de familias inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

“Los activistas de izquierda están intentando impedir el trabajo de los oficiales de ICE… poniéndolos a ellos y a sus familias en riesgo”, dijo Trump durante un mitin en Fargo, Dakota del Norte, reportó The Hill.

Trump también criticó a los activistas por publicar información personal de funcionarios de ICE en internet.

El diario The Washington Post reportó que el portal WikiLeaks, conocido por filtrar información confidencial sensible, estaba detrás de la publicación de una base de datos en el que se revela la información personal de miles de empleados de ICE.

Simultáneo a ellos, las protestas de activistas obligó al cierre de oficinas de ICE en la ciudad de Nueva York, Washington y Portland.

“Lo que estos manifestantes demócratas radicales realmente quieren es anarquía, pero la única respuesta que encontrarán de nuestro es todo el peso de la ley y el orden”, dijo.

In recent days we have heard shameless attacks on our courageous law enforcement officers. Extremist Democrat politicians have called for the complete elimination of ICE. Leftwing Activists are trying to block ICE officers from doing their jobs and publicly posting their…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018