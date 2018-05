Trump acusa al Departamento de Justicia de tenderle trampa

El presidente Donald Trump recurrió el viernes a Twitter para circular una teoría popular entre los derechistas estadounidenses, de que el Departamento de Justicia sembró espías en su campaña electoral y que ahora está tendiéndole “una trampa”.

El tuit de madrugada parecía redactado para desacreditar a la investigación del fiscal especial Robert Mueller, sobre si su campaña conspiró con el gobierno ruso. Trump ha calificado la investigación de “cacería de brujas”.

“¡Cosas muy terribles”!, tuiteó el mandatario.

“Apparently the DOJ put a Spy in the Trump Campaign. This has never been done before and by any means necessary, they are out to frame Donald Trump for crimes he didn’t commit.” David Asman @LouDobbs @GreggJarrett Really bad stuff!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018