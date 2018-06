El presidente Donald Trump denunció las versiones de prensa sobre la salud de la primera dama, Melania Trump, insistiendo en que su esposa está bien, a pesar de que estuvo varias semanas ausente de la luz pública.

“La prensa ha dicho todo tipo de cosas, que está moribunda, que se hizo cirugía plástica, que abandonó la Casa Blanca (y a mí), que se fue a Nueva York o a Virginia, que es víctima de abuso. Todo eso es falso, ella está de lo más bien”, tuiteó el presidente.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well!

