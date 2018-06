Luego de firmar ayer una orden ejecutiva que pone fin a la separación de familias inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a hablar de inmigración esta mañana y abogó por un cambio en las leyes.

“No deberíamos contratar jueces por miles, como nuestras ridículas leyes de inmigración exigen. Deberíamos cambiar nuestras leyes, construir el muro, contratar agentes fronterizo y de ICE, y no dejar que más gente venga a nuestro país bajo un argumento legal que les dicen que digan”, escribió el presidente vía Twitter.

“La frontera ha sido un gran desorden y un problema por muchos años. En algún punto, (el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck) Schumer y (la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy) Pelosi, que son débiles en crimen y seguridad en la frontera, se verán forzados a llegar a un acuerdo real, tan fácil que resolverá este problema que ya lleva largo tiempo”, agregó.

“Schumer solía estar de acuerdo con la seguridad en la frontera. ¡Ahora toma partido del crimen!”, acusó.

We shouldn’t be hiring judges by the thousands, as our ridiculous immigration laws demand, we should be changing our laws, building the Wall, hire Border Agents and Ice and not let people come into our country based on the legal phrase they are told to say as their password.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018