Las autoridades en Lake City, Kentucky, informaron la madrugada de este sábado que investigan un triple homicidio ocurrido en el condado de Livingston. El sospechoso ha sido detenido, reportó la televisora local WPSD.

Agentes del condado de Livingston identificaron al presunto autor del crimen como Jackie Clint Doom, de 29 años, residente de Grand Rivers.

La Policía Estatal de Kentucky (KSP) recibió una llamada sobre una persona muerta en una casa ubicada en la calle Stringtown Road a las 8:18 de la noche del viernes. Agentes de la KSP acudieron a la escena y, en su lugar, descubrieron tres muertos en la casa, todos aparentemente con heridas de bala. El forense del condado de Livingston los declaró muertos en la escena.

K.S.P. Post 1 investigating a shooting in Livingston County. One person has been detained. More information will be released later tonight.

— Jay Thomas (@KSP952) December 22, 2018