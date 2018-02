Tres personas fallecieron cuando un helicóptero turístico se estrelló en el Gran Cañón, dijeron las autoridades.

En el momento del siniestro, registrado en torno a las 5:20 de la tarde del sábado, hora local, a bordo de la aeronave viajaban seis pasajeros y un piloto, explicó el jefe de policía de la nación hualapai, Francis Bradley. Las otras cuatro personas resultaron heridas y fueron atendidas en el lugar del accidente.

Hualapai Police Department confirms 3 dead, 4 Level 1 Trauma injuries in helicopter crash in Grand Canyon. Injured are still on scene, unable to be transported b/c of conditions @News3LV #BREAKING

Papillion, una empresa especializada en viajes turísticos en helicóptero, no respondió a una llamada telefónica. De acuerdo con su cibersitio, cada año lleva a unos 600,000 pasajeros al Gran Cañón y a otros destinos.

El helicóptero, un Eurocopter EC130, se estrelló en circunstancias desconocidas y sufrió graves daños, explicó el portavoz de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer.

.@HualapaiPolice Chief Francis Bradley says a crew from @NellisAFB is flying to scene of helicopter crash to help rescue victims. Rugged, windy conditions have made it impossible to get four trauma patients out. @8NewsNow #8NN

— John Langeler (@JLangelerNews) 11 de febrero de 2018