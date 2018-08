El mexicano Emilio Gutiérrez Soto lleva casi diez años peleando. Primero en su huida de la muerte tras las amenazas del Ejército en México; después en la cárcel al enfrentarse a las autoridades migratorias de Estados Unidos, y ahora con la deportación, en una lucha constante por lograr un estatus de asilo.

Está exhausto, agotado de “un tortuoso camino” que ahora vuelve a empezar, luego que hace unos días salió de la prisión en la que estaba confinado junto a su hijo, Óscar, en El Paso, Texas, ante la incapacidad de las autoridades federales por demostrar por qué le tenían encerrado, lo que llevó a una corte de apelaciones a reabrir su caso de solicitud de asilo.

“Aunque estemos afuera, seguimos siendo cautivos de un sistema migratorio”, explica Gutiérrez, tras colgar una llamada con sus abogados, con quienes ahora prepara la primera audiencia de su caso, otra vez.

Just in case you missed it, @PressClubDC @NPCInstitute press freedom award winner Emilio Gutierrez-Soto and his son have been released from ICE detention in El Paso pending his asylum hearing. A great tribute to dogged teamwork from the club, institute, his attorney & many others pic.twitter.com/0mbvnOQUY1

