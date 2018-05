Tras anunciar la cancelación de su cumbre con Kim Jong Un, en un principio programada para el 12 de junio en Singapur, el presidente Donald Trump dijo que es “posible” que el encuentro con el líder norcoreano sí ocurra “el 12 de junio o más tarde”, reportó The Associated Press.

Así lo publicó la agencia de noticias en su cuenta de Twitter, en un mensaje que añadía que el presidente estadounidense está a la “espera de pasos ‘constructivos’ de parte de Kim”.

BREAKING: Trump says it's `possible' that North Korea summit happens June 12 or later, awaits `constructive' steps from Kim.

— The Associated Press (@AP) May 24, 2018