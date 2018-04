Tragedia en Toronto: Lo más actual y 5 datos importantes

Veinticuatro horas después de la masacre causada por el conductor de una furgoneta que arrolló a decenas de peatones en Toronto, las autoridades canadienses han descartado de momento que el atropello masivo, que causó diez muertos, sea un atentado terrorista.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, compareció a primeras horas del martes ante los medios de comunicación en Ottawa para tranquilizar a la población y dejar claro que las autoridades no creen que el incidente fuese un ataque terrorista como los sufridos en varias ciudades europeas en circunstancias similares.

“La investigación continua pero es bastante claro que no hay conexión con la seguridad nacional”, afirmó Trudeau durante la rueda de prensa, utilizando el lenguaje empleado horas antes por su ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale.

Alek Minassian y Ken Lam son los nombres de los dos protagonistas del atropello masivo que sucedió ayer lunes en Toronto, con un saldo de 10 muertos y 15 heridos, uno como el supuesto autor y el segundo como el agente de policía que lo arrestó sin disparar un solo tiro.

Minassian fue detenido por Lam 30 minutos después de que iniciase su mortal ataque contra los viandantes que disfrutaban, a las 13.30 hora local (17.30 GMT), del primer día realmente primaveral que Toronto ha tenido este año.

El supuesto autor del atropello ha sido identificado como un joven de 25 años de origen armenio, que residía en Richmond Hill, una localidad pegada al norte de Toronto y que estudiaba en una de las universidades de la ciudad.

Según la radiotelevisión pública canadiense, Minassian también prestó servicio brevemente en las Fuerzas Armadas canadienses.

CBC News has confirmed Alek Minassian as the alleged driver in the Toronto van attack that killed nine people and injured 16 others https://t.co/8bYnzM2mZ9 pic.twitter.com/WNQeFqScAT

— CBC Toronto (@CBCToronto) April 23, 2018