Trabajadores inmigrantes protestan para que Corte mantenga sus derechos (VIDEO)

Un grupo de trabajadores del sector público hizo una protesta en Los Ángeles el lunes cuando la Corte Suprema escuchó los argumentos de un caso que, de fallerse en contra, podría reducir la cantidad de empleados que puedan sindicalizar y golpear duramente sus finanzas.

“Este caso lo que trata es debilitar a las uniones (sindicatos) para que no puedan organizar a sus trabajadores y luchar por sus derechos” dijo a MundoHispánico Hilda Valdez, del Sindicato SEIU Local 721, que representa a trabajadores del sector público en el sur de California. “Quieren tratar de debilitarnos para que no podamos negociar contratos (colectivos) para las familias, para que no puedan tener sus beneficios, sus pensiones”.

El caso se conoce como Janus v. AFSCME Council 31 y tiene como epicentro del debate una sentencia de hace 40 años, que permite a los sindicatos del sector público cobrar dinero a los trabajadores que no sean parte de una organización sindical pero que, de alguna manera, resultan beneficiados de los acuerdos a los que se lleguen con las empresas en una negociación colectiva.

Los sindicatos afectados representan a empleados estatales y del gobierno federal, de los que hacen parte muchos trabajadores inmigrantes.

“La comunidad emigrante esta siendo atacada pero también la comunidad organizada dentro de sindicatos esta siendo atacada”, dijo a MundoHispánico, Martha Arévalo, Directora Ejecutiva de CARECEN, una organización de derechos pro inmigrantes que agrupa a trabajadores de Centroamérica que viven en Los Ángeles.

La decisión de la Corte Suprema podría decidirse a más tardar en junio, según anunciaron el lunes los activistas de los sindicatos.

“El reto mas grande al que nos enfrentamos es que si pasa este caso en la Corte Suprema es que no van a tener voz los sindicatos”, dijo a MundoHispánico, Andrés Morales del Sindicato SEIU Local 721. “Esto no es nada nuevo han tratado de silenciarnos pero no lo vamos a permitir”.