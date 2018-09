Tim Allen, quien interpreta a Buzz Lightyear en las cintas de “Toy Story”, afirmó en una entrevista con el programa “The Talk” que la cuarta entrega de los juguetes con vida será muy “emotiva” e incluso comparó el éxito que podría tener con el de Marvel “Avengers: Infinity War”.

“Debo resistirme porque no quiero hablar de más pero es una increíble historia. Si eres un gran fan de los superhéroes, como yo, ‘Infinity War’ parecía que no iba a funcionar, pero fueron varias viñetas que tenían sentido. ‘Toy Story 4′ hizo eso. Es muy emocional y divertida; es muy grande la idea que se les ocurrió. La tercera fue maravillosa, pero ésta… ni siquiera puedo superar la última escena”, dijo el actor.

According to Tim Allen, Toy Story 4 will be a lot like #AvengersInfinityWar. So…we're all gonna cry. Like a lot.https://t.co/HCe0RXlyK7 pic.twitter.com/OnnJjfZICL

— Comicbook.com (@ComicBook) September 27, 2018