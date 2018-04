Un sistema de tormentas que se extiende de la costa del golfo hasta los Grandes Lagos azotó con nevadas, vientos, lluvia y granizo el centro norte de Estados Unidos, lo que causó al menos tres muertos, incluida una niña de 2 años.

En Luisiana, los vientos derribaron un árbol sobre una casa móvil en Haughton, lo que mató a una niña de dos años que dormía en el interior, según la Oficina del Alguacil de Bossier Parish.

En Wisconsin, una mujer murió cuando perdió el control de la minivan que conducía y golpeó una camioneta que se aproximaba cerca de Lewiston. Tres pasajeros en el minivan y el conductor del otro vehículo fueron hospitalizados.

El conductor de un camión de Idaho perdió el control de su plataforma en la Interestatal 80 cubierta de nieve, cerca de Chappell, y se estrelló contra un tractor, reportó la Patrulla Estatal de Nebraska. El hombre murió en el lugar.

En Arkansas, un tornado azotó la pequeña ciudad de Ozark Mountain en Mountainburg, dejando al menos cuatro personas heridas. El video mostró árboles desarraigados, automóviles volcados, edificios dañados y cables eléctricos caídos. Los fuertes vientos también dañaron varios edificios en la Universidad Central de Arkansas, aunque no se reportaron heridos allí.

A line of strong storms continue to push across the South this afternoon. Many areas are in tornado watches. Keep an eye on your local weather today, and know where your safe places are should a warning be issued for your area. #safePlaceSelfie pic.twitter.com/xhMdJtsSuZ

— NWS (@NWS) April 14, 2018