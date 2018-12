El avance de un sistema de tormenta invernal por varios estados del país trae consigo un pronóstico poco alentador para este viernes: una tormenta de nieve en curso en el centro y norte de la nación e inundaciones en el sureste, reportó USA TODAY.

El jueves, en el centro de los Estados Unidos, el sistema de tormenta que forzó la cancelación de un partido de fútbol americano universitario en Texas debido a los rayos implacables del miércoles provocó tormentas de nieve en partes en la región central norte del país, como Nueva Inglaterra.

El también jueves se reportaron dos muertes relacionadas con la tormenta, una en Kansas y otra en Louisiana, según el periódico.

Las advertencias de ventisca se mantuvieron vigentes en partes de Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota hasta el jueves por la noche. Muchas áreas estaban preparadas para recibir más de un pie de nieve. Los vientos sostenidos de 15 a 30 mph con ráfagas de 35 a 50 mph se anticiparon en partes de la región.

Ya se registraron 18 pulgadas de nieve en Finlandia, Minnesota, el total más alto hasta el momento, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En Kansas, el gobernador Jeff Colyer declaró el estado de emergencia e instó a los viajeros a prestar atención a las alertas meteorológicas y evitar “ponerse en peligro mientras la tormenta avanza”, reportó USA TODAY.

A través de Twitter, la Patrulla de Carreteras de Kansas informó de una muerte relacionada con el clima en la carretera Interestatal 70 cerca de Oakley. El viaje continuará siendo peligroso con carreteras resbaladizas cubiertas de nieve, especialmente en áreas donde están activas las advertencias de ventiscas, advirtió el Servicio.

We now have a confirmed fatality crash on I-70 by Oakley at mile post 75.

PLEASE avoid driving if you can, if you have to be out in this, #SLOWDOWN

Follow KHP Crash Logs for more info. https://t.co/HYi0uC9QKF pic.twitter.com/Ierar9E8aS

— Trooper Tod (@TrooperTodKHP) December 27, 2018