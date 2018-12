La tormenta invernal que empezó a azotar este fin de semana a Carolina del Norte y Virginia ya cobró dos vidas en el primer estado.

“Una pesadilla y una tragedia”. Esas fueron las palabras utilizadas por el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, para describir la situación luego de que los habitantes se estremecieran al enfrentar un domingo lleno de nieve que ocasionó la muerte de al menos dos personas, reportó Fox 8.

Cooper se refirió a un hombre quien murió en el pueblo Matthews cuando un árbol cayó sobre su automóvil en East John Street, cerca de Charles Buckley Way.

El gobernador también informó que una mujer quien vive en un hospicio en su condado de Haywood murió en la tormenta.

Durante una conferencia de prensa realizada cerca del mediodía de este lunes, Cooper comentó sobre una tercera muerte posiblemente relacionada con la tormenta invernal en el condado de Yadkin.

El centro de operaciones de emergencia del condado de Yadkin indicó que un hombre en un camión con remolque sufrió un repentino paro cardíaco el domingo en la carretera interestatal 77, detalló el referido medio.

.@NC_Governor: Unfortunately, the snow has turned into a nightmare and tragedy for some, claiming 2 lives. We mourn them and offer their loved ones our sympathies.

— NC Emergency Managem (@NCEmergency) December 10, 2018