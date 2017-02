Tom Brady reconoce a presentadora mexicana en multitudinaria actividad

La guapa presentadora de la cadena TVAzteca, Inés Sainz, debe estar que no cabe de la alegría luego que al asistir a la conferencia del Opening Night del Super Bowl, el mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, la reconoció en medio de muchos otros periodistas.

“De esas cosas inesperadas que pasan en la vida pero que no pasan desapercibidas!! Tom Brady empieza diciéndome: Hola Inés, que gusto verte”, escribió la reportera en su cuenta de Twitter.

De esas cosas inesperadas q pasan en la vida pero que no pasan desapercibidas!! #TomBrady empieza diciéndome ”Hola Inés, que gusto verte..???? pic.twitter.com/qPMrltw7d6 — Inés Sainz (@InesSainzG) 1 de febrero de 2017

En información consignada por Mundo Deportivo, se señaló que Brady, quien está casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen -ángel de Victoria´s Secret- la saludó antes de que ella terminara su pregunta.

La mexicana, señaló la publicación, sabe combinar a la perfección su talento periodístico y sus sensuales posados en Instagram, donde ya cuenta con más de 300,000 seguidores.

Resumen #SemanaSBLI y ahora sí listo todo para esperar el gran partido!!???? pic.twitter.com/q95K3rpyU6 — Inés Sainz (@InesSainzG) 3 de febrero de 2017

Es una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo femenino que ha sabido posicionarse en los medios mexicanos gracias a las interesantes entrevistas hechas a estrellas como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, así como coberturas en diversas Super Bowl, Mundiales de Fútbol y Juegos OIímpicos.