Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas a tiros la madrugada de este sábado en una sala de bowling en Torrance, California, informaron autoridades.

La policía de Torrance notificó que varias patrullas respondieron a reportes de disparos en el establecimiento Gable House Bowl poco antes de la medianoche, reportó AP.

Tres hombres murieron en el local de bowling y otros cuatro resultaron heridos. Dos de ellos fueron llevados a un hospital local y los otros dos fueron a sus propios médicos.

Las autoridades no dieron a conocer detalles sobre lo que ocasionó el tiroteo, pero los testigos dijeron que se debió a una pelea entre dos grandes grupos de personas que estaban en el bowling.

Wes Hamad, un residente de Torrance de 29 años, estaba en el bowling con su sobrina de 13 años y un primo cuando vio estallar una “gran pelea”.

At least three dead, four injured after a shooting at a bowling alley in Southern California, police say https://t.co/YURdspv2LP pic.twitter.com/2q7U9JNUpV

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 5, 2019