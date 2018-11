Un hombre recibió un disparo durante el Black Friday en un centro comercial de Nueva Jersey, donde los aterrorizados compradores salieron corriendo y se escondieron en las tiendas.

La víctima sufría una herida en una muñeca el viernes en la noche en The Mills de Jersey Gardens, en Elizabeth, dijo la vocera de la ciudad, Kelly Martins. Sus heridas no parecían poner en peligro su vida.

Las autoridades no detuvieron a ningún sospechoso y el herido no estaba cooperando con la policía, apuntó Martins. La policía estaba revisando las imágenes de las cámaras de seguridad.

El centro comercial fue evacuado después de la balacera, que se produjo en un pasillo entre una tienda de Tommy Hilfiger y otra de Marshalls, añadió la portavoz.

Una llamada telefónica al centro comercial de The Associated Presss no obtuvo respuesta y un representante de la dirección no respondió de inmediato a un correo electrónico.

Por otra parte, la violencia salpicó también las compras del Viernes Negro en un centro comercial de Syracuse, Nueva York, donde dos hombres fueron apuñalados alrededor de las 4:15 de la tarde, dijo la policía a medios locales.

El motivo de la confrontación en la tienda de Macy’s en Destiny USA no estuvo claro por el momento. Los agentes encontraron a un hombre apuñalado en el abdomen y a otro con heridas en otra parte del cuerpo. Los dos varones tienen unos 20 años y fueron trasladados a un hospital, dijo la policía.

La dirección del establecimiento dijo que el incidente fue un “hecho aislado” y “absolutamente inaceptable”.

‘Thanksgiving’ trágico en Alabama

Un tiroteo en la noche de Acción de Gracias en un centro comercial en Alabama dejó a dos personas heridas y al pistolero muerto, dijeron las autoridades.

El incidente, ocurrido en el centro comercial Riverchase Galleria, en Hoover, comenzó con un altercado físico entre un hombre de 18 años y otro de 21 años, informó la policía.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >