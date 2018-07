Al menos tres personas murieron y siete más han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido en horas de la noche del sábado que tuvo lugar hoy en una plaza comercial de la ciudad de Nueva Orleans (Louisiana), según fuentes policiales.

En un principio, las autoridades informaron vía Twitter que “las investigaciones iniciales apuntan a que ha habido dos víctimas y numerosas personas han sufrido heridas de balas”. La policía local informó que el incidente ocurrió el sábado en la cuadra 3400 de la avenida South Clairbone en torno a las 9:00 de la noche, hora local.

https://goo.gl/maps/g4WRJPy2JXN2

Diversos medios locales, no obstante, elevaron a tres el balance de muertos. La policía lo confirmó a posteriori.

“Algunas de las víctimas han sido trasladadas a hospitales próximos o centros privados, y los servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos atendiendo a algunos heridos”, declaró un agente sin identificar al diario The Times Picayune.

La policía ha acordonado la zona, donde según el periódico se podían ver dos cadáveres frente al restaurante Chicken & Watermelon.

Lawrence Russo, un testigo citado por la publicación que se encontraba en una gasolinera cercana, aseguró haber escuchado entre 13 y 16 disparos.

Las autoridades exhortaron a la comunidad que, de tener información respecto al caso, informe a la policía al número 504.658.5300.

If you have any information on a fatal shooting incident tonight on S. Claiborne Avenue that killed three victims & wounded seven, call #NOPD Homicide detectives at 504-658-5300. https://t.co/hUhKMQbUSC

— NOPD (@NOPDNews) July 29, 2018