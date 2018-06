Un sospechoso muerto y al menos 20 personas heridas fue el saldo de un tiroteo ocurrido en un festival de arte en Trenton, Nueva Jersey, informaron las autoridades.

Hasta el momento hay un total de 20 personas lesionadas, 16 de las cuales fueron atendidas por heridas de bala en hospitales cercanos, dijo el fiscal del condado de Mercer, Angelo J. Onofri, en una conferencia de prensa.

“Es una escena de crimen masivo”, señaló Onofri, quien confirmó que un segundo sospechoso está bajo custodia, reportó Fox News.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 2:45 de la madrugada, hora local, de este domingo en el espectáculo Art All Night, según Onofri, que en añadió que cuatro personas se encuentran en estado crítico, incluido un niño de 13 años que se encuentra en “estado extremadamente crítico”.

A quick update from the scene of the #ArtAllNight shooting in Trenton, where 16 people were hit by gunfire overnight @NBCPhiladelphia One suspect believed to be dead, another in custody #Trenton pic.twitter.com/2YKjwGoQMB

El evento, un festival artístico de 24 horas que exhibe arte local, además de ofrecer música y comida, comenzó el sábado por la tarde y generalmente atrae a miles de personas.

“Esto es realmente una tragedia para Trenton”, dijo el alcalde de Trenton, Eric Jackson.

It’s with great regret that we announce that the remainder of Art All Night has been cancelled due to a tragic incident that occurred overnight.

We’re still processing much of this and we don’t have many answers at… https://t.co/ZSZlIgVYdN

— Art All Night (@aantrenton) June 17, 2018