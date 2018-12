Un hombre armado entró en una catedral católica cerca de la ciudad más poblada de Brasil, Sao Paulo, y mató a cuatro personas este martes antes de suicidarse, según informó a la policía y reportó BBC News.

El ataque se registró cuando se celebraba una misa y el atacante, que llevaba dos armas, entró en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Campinas y abrió fuego.

La policía militar confirmó a la BBC que el número de muertos había aumentado de cuatro a cinco. Cuatro personas mayores también resultaron gravemente heridas.

A man has killed 4 people, and wounded 4 others before committing suicide, during Mass this morning at the Metropolitan Cathedral of Campinas, just north of São Paulo, Brazil.https://t.co/c5Bbj8bTcC pic.twitter.com/Xm1WgQf75L

