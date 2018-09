Tijuana recibe a decenas de migrantes venezolanos (VIDEO)

México se suma a la lista de países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú que se encuentran bajo la lupa mediática internacional tras recibir en los últimos meses a miles de refugiados y migrantes venezolanos.

Decenas de venezolanos que temen por su bienestar desde que se intensificó la crisis en su país, aterrizan en el aeropuerto de la Ciudad de México y parten a las diferentes sectores del país.

Buscan conseguir mejor empleo, ingresos y seguridad. Danny Torrealba vive en Tijuana, tras haber pasado una odisea para llegar hasta México.

Las regulaciones migratorias y la violencia han afectado a los venezolanos que llegaron a los países territorialmente aledaños a Venezuela.

Los principales destinos del éxodo venezolano, según la Organización de las Naciones Unidas, son Colombia, Estados Unidos, España y Chile.

De acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones, más de 30,000 venezolanos residen en México. El número de venezolanos que han dejado a su país supera los 2,3 millones de personas.

La frontera de México y EEUU

En el aeropuerto de la Ciudad de México, una gran cantidad de venezolanos son deportados tras su llegada al país azteca. Daniel Torrealba fue deportado pero posteriormente ingresó vía terrestre por la frontera de Chiapas con Guatemala.

De acuerdo a investigaciones de la Doctora Lorena Mena, egresada de el Colegio de la Frontera Norte, y experta en migración internacional, numerosos venezolanos que llegan a Tijuana desconocen de la cercanía con Estados Unidos.

Tijuana es la frontera más transitada del mundo, recibe miles de inmigrantes nacionales y extranjeros que intentan cruzar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, migrar a Estados Unidos no es el anhelo de muchos venezolanos que han llegado a la ciudad fronteriza.

Ninoska Torres Valentino llegó a Baja California hace dos años con su marido para buscar mejores oportunidades laborales. Tras comunicarse con familiares y amigos en Venezuela, y enterarse de la gravedad que había escalado en su país, optó por solicitar una visa humanitaria en México. Calificó para recibir la documentación por estar casada con un venezolano con visa de trabajo y tener hijos.

“Hablamos latino, nos gusta divertirnos y comer bien, pienso que aquí estoy bien”, dijo Torres acerca de la cultura mexicana.

Torres asegura no tener el deseo de eventualmente cruzar la frontera internacional para vivir en Estados Unidos.

De acuerdo la Organización Internacional de Migraciones de la ONU, en abril del 2018, México albergaba a 32, 582 venezolanos. El dato no contabiliza a los venezolanos en tránsito o en situación irregular.

¿Una pequeña Venezuela?

Lorena Mena cree que la distancia territorial será un obstáculo para los venezolanos que buscan llegar a Tijuana. Sin embargo, asegura que ya son cientos los que viven en la región.

Larry Mijares, propietario de un restaurante, lleva más de 12 años en la ciudad. A visto de primera mano el incremento de compatriotas que llegan a la frontera con el fin de buscar una vida mejor.

“Ya en Tijuana hay aproximadamente cinco o seis negocios de comida venezolana, hay en Rosarito, Ensenada, Mexicali”, contó a MundoHispánico Mijares en su establecimiento de gastronomía venezolana ‘Caracas Ranas’.

Daniel Torrealba sufrió violencia en su país natal, pero también recurrió a la delincuencia cuando tuvo que robar para traer comida a la mesa.

“No alcanzaba el dinero para comprar comida y tener una nevera llena como decimos nosotros,” recordó Torrealba.

Tijuana atraviesa una ola de violencia y el año 2017 fue el más sangriento en su historia. Pese a las cifras, la inseguridad mexicana no aparenta representar una amenaza para los venezolanos en la ciudad.

“Aquí yo puedo caminar con mi teléfono en la mano y sé que no me lo van a robar, en Venezuela tú caminas con tu teléfono en la mano y no duras, en dos esquinas te lo quitan,” señaló Torrealba, quien es jugador de béisbol y entrenador profesional.

“Aquí si hay violencia, pero no me voy a meter en los lugares violentos,” nos comentó.

“Las estadísticas de venezolanos que están entrando a México acogiéndose a la condición de refugiados, son de las más importantes que está registrando México en los últimos años,” explicó la académica Lorena Mena, quien asevera que un gran número de venezolanos han tenido que falsificar documentos para ingresar al país ante el endurecimiento de las autoridades migratorias mexicanas.